03/02/2026

El alcalde de Lugo dice que es rotundamente falso que el sueldo de la policía dependa de las multas.

Miguel Fernández si reconoció en Más de Uno Lugo, que en los presupuestos de este año figura un incremento de recaudación por sanciones en la Zona de Bajas Emisiones. El regidor anunció asimismo, que este año podrían comenzar las obras para la actuación integral de Fermín Rivera. Ya hay proyecto y la inversión supera los 2 millones de euros. Respecto a Serra de Meira, Fernández recordó que es la Xunta quién tiene que reparar esa calle y que en breve pondrán el convenio a disposición.

