Mas de Uno Cuenca 11/10/19, el magazine local de las 12:30

Mas de Uno Cuenca 11/10/19, el magazine local de las 12:30









Actos para mañana con motivo del Día de la Hispanidad. Animamos a los conquenses a que consuman pan artesano, con José Antonio Barón, presidente de AFEPAN. Carmen Mota charla con nosotros del congreso que ha organizado Cuenca IN en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Confidencias de un extranjero en Cuenca. Alberto Rubio nos presenta su exposición Fysikó en Museo Semana Santa. Ciine con Pepe Alfaro.