ondacero.es
Mas de uno cuenca

01H 19 MIN

Mas de Uno Cuenca 11/10/19, el magazine local de las 12:30

Una hogaza de pan hecha con espelta.
  • 01H 19 MIN

Mas de Uno Cuenca 11/10/19, el magazine local de las 12:30

el magazine de cuenca

compartir
Mas de Uno Cuenca 11/10/19, el magazine local de las 12:30

Actos para mañana con motivo del Día de la Hispanidad. Animamos a los conquenses a que consuman pan artesano, con José Antonio Barón, presidente de AFEPAN. Carmen Mota charla con nosotros del congreso que ha organizado Cuenca IN en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Confidencias de un extranjero en Cuenca. Alberto Rubio nos presenta su exposición Fysikó en Museo Semana Santa. Ciine con Pepe Alfaro.

Temas

  • cuenca
  • Más de uno Cuenca
  • Extranjeros
  • Pan artesano
  • Cuenca (in)
  • Cine
  • Magazine
  • museo
  • semana santa
  • Congreso
  • AFEPAN
  • arquitectos
  • Pepe Alfaro
  • carmen mota
  • Fiesta Nacional
  • consumo
  • exposición
  • Alberto Rubio
  • actos
  • Día de la Hispanidad

Te puede gustar

miniaturanoticias_app

Informativos Cuenca

Imagen

Pasión de Cuenca

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer