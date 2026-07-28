28/07/2026 La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se emociona con las imágenes del incendio: "És molt dur veure el paisatge així"

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La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha analizado en Onda Cero la evolución del incendio forestal que afecta a la Sierra de Espadán y ha destacado el trabajo coordinado de los servicios de emergencia. Además, ha abordado la situación de los municipios afectados, el apoyo a los vecinos desalojados y los próximos pasos mientras el fuego continúa activo.