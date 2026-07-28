ondacero.es
Más de uno Castellón

28/07/2026

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se emociona con las imágenes del incendio: "És molt dur veure el paisatge així"

Marta Barrachina en el Puesto de Mando Avanzado de IF de Vall d'Uixó.
  • 09:55 MIN

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se emociona con las imágenes del incendio: "És molt dur veure el paisatge així"

IF VALL D'UIXÓ

compartir
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se emociona con las imágenes del incendio: "És molt dur veure el paisatge així"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha analizado en Onda Cero la evolución del incendio forestal que afecta a la Sierra de Espadán y ha destacado el trabajo coordinado de los servicios de emergencia. Además, ha abordado la situación de los municipios afectados, el apoyo a los vecinos desalojados y los próximos pasos mientras el fuego continúa activo.

Te puede gustar

Deportes Castellón

Deportes Castellón

Informativos Castellón

Informativos Castellón

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid