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22/04/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (22/04/2026)

Politicamente incorrectos
  • 45:10 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (22/04/2026)

CON LORENA PARDO

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Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (22/04/2026)

No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón, con Sergio Toledo diputado provincial y concejal del PP en el ayuntamiento de Castellón; Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora; Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta del partido en Castellón y por Compromís a David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.

Hoy hemos hablado del proceso en Castellón de regularización de inmigrantes y de las colas en los ayuntamientos de las personas que acuden a solicitar documentos.

También hemos tratado el problema de la fata de vigilancia de la reserva marina de las Islas Columbretes y del polígono del Serrallo porque Compromis y PSOE en Almassora piden mediciones acústicas y ambientales antes de cerrar el convenio con la Generalitat para abordar la restauración ambiental de la zona de Om Blanc, la llamada pantalla verde.Se pospone así la firma del convenio con la Generalitat para ajustar las exigencias de los vecinos.

No te lo pierdas, la actualidad de Castellón analizada desde diferentes puntos de vista.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Tertulia política
  • politica local

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