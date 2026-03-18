18/03/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (18/03/2026)

44:59 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (18/03/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (18/03/2026) Código copiado









Hoy con el diputado provincial del PP Sergio Toledo y concejal del PP en el ayuntamiento de Castellón. También Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora y David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora

Hoy hacemos balance de las fiestas de la Magdalena y de sus 18 millones de impacto económico en la provincia y de las fallas de Burriana, Vall d´Uixó, Benicarló o Almenara. Además, tratamos el impacto económico en los sectores productivos de Castellón de la guerra en Irán y de los resultados electorales en Castilla León, donde el Partido Popular gana las elecciones con 33 escaños y cerca del 35% de los votos, pero se queda lejos de la mayoría absoluta, fijada en 41 diputados. Hablamos de si esta situación es o no extrapolable a la Comunitat Valenciana.

Escucha cada miércoles nuestra tertulia política, en directo a través de la web de Onda Cero Castellón.