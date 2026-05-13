13/05/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (13/05/2026)

45:02 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (13/05/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (13/05/2026) Código copiado









No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón donde te proponemos caminar a caballo de la actualidad desde diferentes puntos de vista y así poderte posicionar, libremente, en torno a las cosas que ocurren en Castellón y provincia.

La semana hablamos de las protestas en educación, por los derechos de emisión estipulados por Europa que afectan al sector azulejero y por el precio de la vivienda.

Nuestros tertulianos son Luis Martínez, diputado autonómico de PP, y portavoz de agricultura en el grupo popular; Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora; David Guardiola, diputado provincial de Compromís y también concejal de Almassora y Alberto Vidal, concejal de VOX en el ayuntamiento de Castellón.

Cada miércoles de 9 a 9:45, la tertulia política de Onda Cero Castellón directo en emisión a través de nuestra web www.ondacero.es/castellon