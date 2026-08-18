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18/08/2026

Paloma en plena lucha contra el cáncer, nunca olvida la frase de su cirujana: "una vez pases esto, a ti ya no te va a tocar más"

Paloma Llorens Sabater, en los estudios de Onda Cero Castellón.
Imagen: OCR
  • 11:24 MIN

Paloma, sobre su lucha contra el cáncer, nunca olvida la frase de su cirujana: "una vez pases esto, a ti ya no te va a tocar más"

SUPERACIÓN

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Paloma, sobre su lucha contra el cáncer, nunca olvida la frase de su cirujana: "una vez pases esto, a ti ya no te va a tocar más"

Paloma fue diagnosticada con un cáncer hace tres años, y como consecuencia fue amputada de un brazo. Ahora ha publicado su primer libro, donde cuenta su historia de vida desde el diagnóstico. En Onda Cero hablamos de 'Mamá nos se rindió'.

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