18/08/2026
Paloma en plena lucha contra el cáncer, nunca olvida la frase de su cirujana: "una vez pases esto, a ti ya no te va a tocar más"
- 11:24 MIN
Paloma, sobre su lucha contra el cáncer, nunca olvida la frase de su cirujana: "una vez pases esto, a ti ya no te va a tocar más"
Paloma fue diagnosticada con un cáncer hace tres años, y como consecuencia fue amputada de un brazo. Ahora ha publicado su primer libro, donde cuenta su historia de vida desde el diagnóstico. En Onda Cero hablamos de 'Mamá nos se rindió'.