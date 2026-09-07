07/09/2026 Manuel Valls cuestiona la falta de prevención en Ceuta y alerta: la polarización es "caldo de cultivo" para la ultraderecha

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El ex primer ministro francés y exministro del Interior ha analizado en Más de Uno Castellón la crisis de Ceuta y ha puesto especialmente el foco en la falta de prevención y en la respuesta del Gobierno.

Valls sostiene que lo ocurrido debe calificarse como una crisis migratoria y no como una invasión, aunque reconoce que entiende que una llegada de estas dimensiones pueda ser percibida así por parte de la ciudadanía.

Además, ha advertido de que situaciones como esta contribuyen a aumentar la polarización social y generan, en sus palabras, un "caldo de cultivo" que favorece el crecimiento de los partidos de ultraderecha.

El ex primer ministro estará en Nules a las 19:00h para conversar sobre política europea con los asistentes. Será en el Teatro Alcázar con entrada totalmente gratuita.