ondacero.es
Informativos Castellón

04/03/2026

Politicamente incorrectos 04/03/2026

Politicamente incorrectos
  • 44:48 MIN

Politicamente incorrectos 04/023/2026

TERTULIA POLITICA

compartir
Politicamente incorrectos 04/023/2026

Escucha la tertulia política de Onda Cero Castellón, 45 minutos donde analizamos la complicada realidad que vivimos desde diferentes puntos de vista.

El fin de semana EEUU ha puesto el orden mundial patas arriba con el ataque junto con Israel a Irán y eso ha tenido un efecto dominó, de momento, en la industria y el consumo. Lo comentamos con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala de Almassora; Oscar Clavell, diputado Nacional por el PP; David Guardiola diputado provincial y concejal en el ayuntamiento de Almassora por Compromís y Alberto Vidal, concejal de Vox en el ayuntamiento de Castellón.

Comentamos la visita de la Reina Letizia a Castellón para visibilizar una batalla día a día libran las personas conenfermedades raras y la denuncia del Grupo Socialista en les Corts Valencianas que asegura que médicos sin titulación específica estén informando pruebas radiodiagnósticas. También comentamos las previsiones de la Magdalena.

No te lo pierdas, si quieres conocer la actualidad desde diferentes puntos de vista, sigue nuestra tertulia “Políticamente Incorrectos”.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Informativos Onda Cero, Castellón

Te puede gustar

Más de uno Castellón

Más de uno Castellón

Deportes Castellón

Deportes Castellón

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer