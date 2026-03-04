Politicamente incorrectos 04/023/2026

04/03/2026 Politicamente incorrectos 04/03/2026

Escucha la tertulia política de Onda Cero Castellón, 45 minutos donde analizamos la complicada realidad que vivimos desde diferentes puntos de vista.

El fin de semana EEUU ha puesto el orden mundial patas arriba con el ataque junto con Israel a Irán y eso ha tenido un efecto dominó, de momento, en la industria y el consumo. Lo comentamos con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala de Almassora; Oscar Clavell, diputado Nacional por el PP; David Guardiola diputado provincial y concejal en el ayuntamiento de Almassora por Compromís y Alberto Vidal, concejal de Vox en el ayuntamiento de Castellón.

Comentamos la visita de la Reina Letizia a Castellón para visibilizar una batalla día a día libran las personas conenfermedades raras y la denuncia del Grupo Socialista en les Corts Valencianas que asegura que médicos sin titulación específica estén informando pruebas radiodiagnósticas. También comentamos las previsiones de la Magdalena.

No te lo pierdas, si quieres conocer la actualidad desde diferentes puntos de vista, sigue nuestra tertulia “Políticamente Incorrectos”.