25/02/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón

44:55 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón TERTULIA POLÍTICA









Escucha la tertulia política de Onda Cero Castellón con Candela Anglés, diputada del PP en Corts, y concejala de Cálig, Merche Galí, diputada provincial socialista y concejala del ayuntamiento de Almassora, David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal de Almassora y Jesús Albiol, concejal de Vox del ayuntamiento de Burriana.

Valoramos el paso que ha dado la jueza de Catarroja que investiga la emergencia del 29 de octubre en la Comunitat, que ha pedido al TSJCV que impute a Mazón por su actitud negligente. También hablamos de “Time of Spain” como alternativa ante la supresión por parte del Consell de Cevisama. Tratamos la huelga de taxis que el sector ha convocado hoy en toda la Comunitat Valenciana y la repercusión del Marató BP Castelló y el 10K FACSA Castelló que reunió a 4.000 corredores, pero también, generó molestias a la población.

No te lo pierdas, cada miércoles en directo a través de la web de Onda Cero Castellón.