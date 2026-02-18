18/02/2026
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón
- 45:03 MIN
Escucha la tertulia política de Onda Cero Castellón, “Políticamente Incorrectos” con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala de Almassora, Sergio Toledo, diputado provincial del PP y concejal del ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal, concejal de Vox en el ayuntamiento de Castellón y David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal en el ayuntamiento de Almassora.
Hoy hablamos de la lacra de la violencia de género y de las tres muertes violentas de tres mujeres esta semana en Benicasim y Xilxes. Además, tratamos la iniciativa de Vox que pretende prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos por motivos de seguridad y fue debatida ayer mismo en el Congreso. También debatimos sobre las modificaciones anunciadas ayer por el presidente de la Generalitat para el acceso a Vivienda de Protección Pública.
No te lo pierdas porque el debate ha estado muy caliente. Y recuerda, cada miércoles en directo y diferido en nuestra web.
