18/02/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón

45:03 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón CON LORENA PARDO









Escucha la tertulia política de Onda Cero Castellón, “Políticamente Incorrectos” con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala de Almassora, Sergio Toledo, diputado provincial del PP y concejal del ayuntamiento de Castellón, Alberto Vidal, concejal de Vox en el ayuntamiento de Castellón y David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal en el ayuntamiento de Almassora.

Hoy hablamos de la lacra de la violencia de género y de las tres muertes violentas de tres mujeres esta semana en Benicasim y Xilxes. Además, tratamos la iniciativa de Vox que pretende prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos por motivos de seguridad y fue debatida ayer mismo en el Congreso. También debatimos sobre las modificaciones anunciadas ayer por el presidente de la Generalitat para el acceso a Vivienda de Protección Pública.

No te lo pierdas porque el debate ha estado muy caliente. Y recuerda, cada miércoles en directo y diferido en nuestra web.