Informativos Castellón

11/02/2026

Politicamente incorrectos
  • 45:01 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón

POLITICAMENTE INCORRECTOS

Disfruta de la tertulia política de Onda Cero Castellón, 45 minutos de debate, reflexión, de análisis de la realidad desde 4 puntos de vista diferentes, desde 4 posiciones de las que depende la gestión pública.

Hoy con María Fajardo, diputada provincial de Compromís y vicealcaldesa de Vila-real. También con José Benlloch, diputado provincial por el PSOE y también es alcalde de Vila-real. A la derecha, Candela Anglés, diputada en Corts por el PP y concejala del ayuntamiento de Cálig y Llanos Masó, presidenta de VOX en Castellón y además presidenta de les Corts Valencianes.

En esta tertulia reflexionamos sobre el resultado de las elecciones en Aragón y el fenómeno de gobernabilidad de Burriana donde la semana pasada Compromís se quedó sin representación al pasarse al grupo de los no adscritos los dos únicos concejales de Compromís.

Además, hablamos del anuncio del Ayuntamiento de Vila-real de llevar a los tribunales la falta de financiación a este consistorio por parte de la Generalitat y la Diputación, que les falta según sus cálculos cerca de 1 millón de euros. También tratamos el problema de la despoblación y la falta de servicios en los pueblos de interior.

