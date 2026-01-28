28/01/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (28/01/2026)









POLITICAMENTE INCORRECTOS MIÉRCOLES 28 DE ENERO 2026

No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón, un espacio donde nos permitimos ser “políticamente incorrectos” mientras desciframos la, a veces, caótica realidad que nos rodea.

Nuestros tertulianos Sergio Toledo, Diputado provincial del PP y concejal por Castellón, Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de Vox en Castellón, Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora y David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora, han hablado del Real decreto-ley extraordinario para regularizar a inmigrantes que ya están aquí y convertirlos en contribuyentes.

También hemos tratado en la tertulia política cómo va a afectar el acuerdo comercial que ha firmado la Unión Europea con la India, al sector azulejero y también a la agricultura de la provincia.

Siguen las rachas de viento en la provincia y ahora la borrasca Josef nos deja inestabilidad y aviso amarillo por viento ¿estamos preparados para los fenómenos meteorológicos?

Escucha nuestra tertulia política, confrontación, entretenimiento y buen humor para desentrañar la actualidad más cercana.