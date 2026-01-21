21/01/2026

44:55 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (21/01/2026) POLÍTICAMENTE INCORRECTOS compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (21/01/2026) Código copiado









No te pierdas nuestra tertulia política hoy con José Benlloch, secretario general del PSOE en Vila-real y alcalde de Vila-real; David Guardiola, diputado provincial y concejal de Compromís en el ayuntameinto de Almassora; Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de Vox en la provincia de Castellón y Candela Anglés, diputada del PP en les Corts y concejala del ayuntamiento de Cálig.

Hablamos de las consecuencias del temporal Harry en nuestra costa, de la rentabilidad política y económica de acudir a la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Fitur 2026 y de las declaraciones del presidente de AENA sobre el Aeropuerto de Castellón. Además, hemos tratado las protestas esta semana de los pescadores ante la puesta en marcha del nuevo reglamento de pesca de la UE y la repercusión que tiene para Castellón acoger las semifinales y final de la Supercopa de Futbol Femenino.

Disfruta de nuestra tertulia y entérate de todo lo que pasa en Castellón y provincia desde el análisis político de todas las fuerzas con representación en nuestras instituciones.