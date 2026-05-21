ondacero.es
Informativos Castellón

21/05/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (20/05/2026)

Politicamente incorrectos
  • 45:04 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (20/05/2026)

CON LORENA PARDO

compartir
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (20/05/2026)

No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón. Hablamos de las negociaciones entre sindicatos y consellería de educación. También de las protestas de los médicos que están en su cuarta semana alterna de huelga y del resultado de las elecciones andaluzas en las que la mayoría simple del PP le obligaría a gobernar con VOX.

Hoy en nuestra mesa de debate, José Luis López, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Castellón; David Guardiola, diputado provincial de Compromís y también concejal de Almassora; Alberto Vidal, concejal de Vox en el ayuntamiento de Castellón y Sergio Toledo, concejal del PP en el ayuntamiento de Castellón y diputado provincial.

Escucha cada miércoles en directo a las 9 por nuestra emisión web la tertulia política.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Tertulia política
  • politica local

Te puede gustar

Más de uno Castellón

Más de uno Castellón

Deportes Castellón

Deportes Castellón

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer