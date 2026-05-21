21/05/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (20/05/2026)

45:04 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (20/05/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (20/05/2026) Código copiado









No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón. Hablamos de las negociaciones entre sindicatos y consellería de educación. También de las protestas de los médicos que están en su cuarta semana alterna de huelga y del resultado de las elecciones andaluzas en las que la mayoría simple del PP le obligaría a gobernar con VOX.

Hoy en nuestra mesa de debate, José Luis López, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Castellón; David Guardiola, diputado provincial de Compromís y también concejal de Almassora; Alberto Vidal, concejal de Vox en el ayuntamiento de Castellón y Sergio Toledo, concejal del PP en el ayuntamiento de Castellón y diputado provincial.

Escucha cada miércoles en directo a las 9 por nuestra emisión web la tertulia política.