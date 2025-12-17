46:21 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/12/2025)

46:21 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/12/2025) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/12/2025) Código copiado









Hoy con los diputados provinciales de Compromís, David Guardiola, también concejal en Almassora; del PP Sergio Toledo, también concejal en Castellón y del PSOE Merche Galí concejala de Almassora.

Hemos hablado de la agenda del Presidente de la Generalitat Pérez Llorca que se reúne con el presidente del gobierno y la moción del PP para reclamar a Sánchez PGE 2026 e inversiones para la provincia. Además tocamos los casos de corrupción del PSOE que han salpicado a la provincia de Castellón y que afectan a la legalidad del macro polígono eólico del Maestrazgo. También en el capítulo medioambiental hemos hablado de la respuesta del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, al ayuntamiento de Almassora en la que pone de manifiesto la necesidad de controles estrictos de ruido en la zona de transición entre la playa de Almassora y el polígono del Serrallo

Y por ser la última tertulia de 2025 también hemos pedido a nuestros tertulianos que nos hagan un balance político de 2025.