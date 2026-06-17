17/06/2026
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026)
- 45:01 MIN
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026)
Escucha la reflexión, el análisis de la realidad desde 3 puntos de vista diferentes. No te pierdas nuestra tertulia política, la última de la temporada. Hacemos balance de 3 años de legislatura y cuenta atrás para las elecciones de 2027, hablamos del problema de la vivienda en Castellón y de cambio climático.
En nuestra mesa de debate hoy, Jaume Llorens, senador del Partido popular y concejal del ayuntamiento de Vila-real; Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora y por Compromís David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.
Disfruta del debate y llena de contenido tu argumentario para poder opinar de lo que acontece en Castellón y provincia.
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