17/06/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026)

45:01 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026) Código copiado









Escucha la reflexión, el análisis de la realidad desde 3 puntos de vista diferentes. No te pierdas nuestra tertulia política, la última de la temporada. Hacemos balance de 3 años de legislatura y cuenta atrás para las elecciones de 2027, hablamos del problema de la vivienda en Castellón y de cambio climático.

En nuestra mesa de debate hoy, Jaume Llorens, senador del Partido popular y concejal del ayuntamiento de Vila-real; Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora y por Compromís David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.

Disfruta del debate y llena de contenido tu argumentario para poder opinar de lo que acontece en Castellón y provincia.