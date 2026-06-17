ondacero.es
Informativos Castellón

17/06/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026)

Politicamente incorrectos
  • 45:01 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026)

CON LORENA PARDO

compartir
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (17/06/2026)

Escucha la reflexión, el análisis de la realidad desde 3 puntos de vista diferentes. No te pierdas nuestra tertulia política, la última de la temporada. Hacemos balance de 3 años de legislatura y cuenta atrás para las elecciones de 2027, hablamos del problema de la vivienda en Castellón y de cambio climático.

En nuestra mesa de debate hoy, Jaume Llorens, senador del Partido popular y concejal del ayuntamiento de Vila-real; Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora y por Compromís David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.

Disfruta del debate y llena de contenido tu argumentario para poder opinar de lo que acontece en Castellón y provincia.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Tertulia política
  • politica local

Te puede gustar

Más de uno Castellón

Más de uno Castellón

Deportes Castellón

Deportes Castellón

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid