14/01/2026
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (14/01/2026)
- 45:37 MIN
No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón. Hoy con Candela Anglés diputada en Corts y concejala de Cálig, Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de Vox en Castellón, Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora y David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.
Hemos hablado de cómo ha comenzado 2026 en los geopolítico y cómo va a afectar la actitud de EEUU a la economía provincial sin dejar de lado el papel de Europa. Además, hemos tratado la situación de los agricultores ante los acuerdos comerciales con Mercosur y la situación de industria mayoritaria en Castellón ante la política europea de reducción de emisiones.
Seguimos 2026 con precio de la vivienda disparada en Castellón, el crecimiento de los pisos turísticos y los alquileres prohibitivos. Nuestros tertulianos han hablado de esta situación y de las medidas del gobierno de España par intentar bajar la tensión inmobiliaria en el país.
No te lo pierdas, 45 minutos de información, argumentación y entretenimiento.
