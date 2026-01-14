ondacero.es
Informativos Castellón

14/01/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (14/01/2026)

Politicamente incorrectos
  • 45:37 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (14/01/2026)

CON LORENA PARDO

compartir
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (14/01/2026)

No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón. Hoy con Candela Anglés diputada en Corts y concejala de Cálig, Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de Vox en Castellón, Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora y David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.

Hemos hablado de cómo ha comenzado 2026 en los geopolítico y cómo va a afectar la actitud de EEUU a la economía provincial sin dejar de lado el papel de Europa. Además, hemos tratado la situación de los agricultores ante los acuerdos comerciales con Mercosur y la situación de industria mayoritaria en Castellón ante la política europea de reducción de emisiones.

Seguimos 2026 con precio de la vivienda disparada en Castellón, el crecimiento de los pisos turísticos y los alquileres prohibitivos. Nuestros tertulianos han hablado de esta situación y de las medidas del gobierno de España par intentar bajar la tensión inmobiliaria en el país.

No te lo pierdas, 45 minutos de información, argumentación y entretenimiento.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Informativos Onda Cero, Castellón

Te puede gustar

Más de uno Castellón

Más de uno Castellón

Deportes Castellón

Deportes Castellón

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer