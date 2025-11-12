ondacero.es
Informativos Castellón

45:03 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (12/11/2025)

Politicamente incorrectos
  • 45:03 MIN

CON LORENA PARDO

Lorena Pardo conduce la tertulia 'políticamente incorrectos'. Hoy con la diputada del PP en les Corts y concejala de Cálig, Candela Anglés, la diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora. Merche Galí, y el diputado provincial de Compromís y concejal de Almassora, David Guardiola.

Hemos hablado de la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de la dana en les Corts Valencianes. También hemos debatido sobre la designación de Pérez Llorca como sucesor de Mazón. Además, hemos comentado las declaraciones del presidente de la CEV en Castellón, Luis Martí, que advertía que no llegan a la provincia los fondos europeos deseables y que las buenas cifras de la macroeconomía están muy lejos de la realidad de las pequeñas empresas de Castellón. La tertulia ha terminado con una reflexión sobre el servicio de trenes en la provincia.

¡No te lo pierdas! Porque, aunque no te lo parezca, somos “Políticamente incorrectos”.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Tertulia política
  • politica local
  • Castellón

