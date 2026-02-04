04/02/2026

45:49 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (04/02/2026) POLITICAMENTE INCORRECTOS









No te pierdas la Tertulia Política de Onda Cero Castellón, el espacio de debate donde analizamos la actualidad desde diferentes prismas. Una misma realidad vista desde diferentes puntos de vista nos ayuda a entender mejor las cosas del universo que nos rodea.

Hoy con Llanos Masó, presidenta de Vox en Castellón y también presidenta de les Corts Valencianes; Merche Galí, diputada provincial socialista y concejala en el ayuntamiento de Almassora; la diputada autonómica, secretaria ejecutiva del PP en la provincia de Castellón, Candela Anglés y David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal de Almassora.

Analizamos la situación de la sanidad pública, especialmente en urgencias del Hospital General y los datos del paro que dejan este final del mes de enero 306 parados más por el fin de la campaña de Navidad.

También tratamos un problema que nos afecta de lleno a todos como es la superpoblación de jabalí en la provincia y la intención del gobierno de España de prohibir que menores de 16 años usen redes sociales, una ley que aún debe pasar por el trámite parlamentario y dependerá de su aprobación en el Congreso de los Diputados. De momento las AMPAS de la provincia aplauden la medida.