El escritor de cabecera de Nits de ràdio, Víctor Ruiz Novel, ha decidido hablarnos de libros que retratan la confusión con mayúsculas: esa que te deja perdido, alucinado y sin saber si amas, odias o simplemente estás hecho un lío. De la fascinación homoerótica de Stefan Zweig al caos de una ciudad Caracas en llamas y la adolescencia salvaje de los 90, tres obras maestras para entender (o aceptar) que estar perdido también es parte de la vida.

Para comenzar fuerte, Víctor Ruiz Novel nos trae un clásico que ya lleva la confusión en el título: La confusión de los sentimientos, de Stefan Zweig (1926). Un estudiante joven llega a casa de un profesor carismático y lo que comienza como admiración intelectual se va convirtiendo en una atracción intensa y desconcertante que ni él mismo sabe nombrar. Zweig, con su prosa elegante e hipersensible, disecciona la frontera borrosa entre la admiración, el amor y el deseo cuando todavía no tenías palabras para ello. Publicada hace casi cien años, hoy suena más moderna que nunca y te deja con esa sensación de “yo también estuve así y no sabía decirlo”.



Víctor salta al al presente más crudo con La hija de la española, de Karina Sainz Borgo. Caracas arde, la madre de la protagonista acaba de morir y unos violentos le ocupan la casa. ¿La única salida? Robar la identidad de una vecina muerta para poder huir del país. Aquí la confusión es absoluta: perdido el hogar, la familia, la identidad e incluso la lógica del día a día, la protagonista tiene que aprender a usar el caos a su favor. “Con la lógica estoy muerta”, dice. Un thriller asfixiante y 100% real que te mete en la piel de miles de venezolanos que han tenido que reinventarse para sobrevivir.



Y Víctor cierra el capítulo con la confusión adolescente más salvaje: Beatriz y los cuerpos celestes, de Lucía Etxebarria (Premio Nadal 1998). Madrid y Edimburgo, drogas, noche, una amiga que la arrastra y una chica escocesa que le abre los ojos (y el corazón) a una sexualidad que no esperaba. Beatriz se deja llevar, se pierde, se encuentra, se vuelve a perder… hasta que aprende que amar puede ser muchas cosas a la vez y que no hace falta elegir etiqueta hoy mismo. Una novela de los 90 que sigue siendo un puñetazo en el estómago para cualquiera que recuerde aquella época en que las hormonas mandaban.



Y como bonus track, Víctor nos regala El impostor, de Javier Cercas, la historia real del tipo que se inventó ser superviviente de campos nazis. Así que si alguna vez te has sentido perdido, desorientado o simplemente has mirado alrededor y has pensado “¿qué narices está pasando?”, esta sección es para ti. Escúchala entera y déjate confundir a gusto. ¡Un imprescindible de Nits de Ràdio!