Tres de cada quatre professors han patit violència
A Nits de ràdio hem posat damunt la taula una realitat que molts professors viuen cada dia però que poques vegades surt als mitjans: tres de cada quatre docents han patit algun tipus de violència (la majoria verbal, però també física) per part d’alumnes o de famílies. I el més greu: el 98,5 % dels més de 6.200 enquestats per la Federació d’Ensenyament del sindicat USOC considera que la professió està absolutament desprestigiada. “Treballem amb la matèria primera més valuosa que existeix, els nostres joves, i ens sentim absolutament sols”, indica Iñaki Jiménez Largo, amb una claredat que fa mal.
L’informe TALIS de l’OCDE situa Espanya com el tercer país del món on més hores lectives es perden per soroll, indisciplina i agressions: gairebé un 20 % del temps de classe. Això vol dir que un de cada cinc minuts que un alumne passa a l’aula no s’està aprofitant per aprendre, sinó per gestionar conflictes. L’Iñaki ho explica sense embuts: “Em preocupa el 20% que es perd… i em preocupa molt més el 80 % restant, perquè el professor que ha de dedicar una cinquena part de la classe a posar ordre no pot donar mai el millor de si mateix en la resta”. I afegeix una metàfora per acabar d’il·lustrar-ho: “És com anar a un concert on l’artista està tota l’estona mirant si li tiraran tomàquets”.
La conclusió és devastadora: la violència contra els docents ja no és puntual, és estructural i s’està normalitzant a les sales de professors. S’ha perdut el respecte i, sobretot, s’ha perdut la confiança en el criteri professional del mestre. Iñaki recorda la frase que ell mateix fa servir amb les famílies: “Nosaltres volem ser la segona casa dels vostres fills, però necessitem que la vostra casa sigui la seva primera escola”. I llença la proposta que el sindicat USOC portarà al Parlament: que els docents siguin declarats autoritat pública, com ja passa a algunes comunitats. Perquè, si no es pot fer respectar l’ordre a l’aula, perdem absolutament el criteri i perdem el futur.
