Concha Velasco, la showgirl eterna que va conquerir la tele
Qui va ser la primera Doña Inés a Televisió Espanyola? Com va passar de monja a cabaretera en un any? I per què va rebutjar ser la farmacèutica de 'Farmacia de Guardia'? Robert Calvo repassa la trajectòria imparable de Concha Velasco a la secció Telebrities de Nits de Ràdio.
En Robert Calvo entra a l'estudi com un huracà de records i ens porta directament als anys 60, quan una jove Conchita Velasco debutava a TVE amb 'Don Juan Tenorio' al costat de Paco Rabal. Blanc i negre, un sol canal, i ella ja deixant-nos bocabadats recitant versos d'amor boig. Però això només era l'inici: als 70 va omplir 'Estudio 1' amb obres com 'Marea Baja' o 'Las brujas de Salem', i el 1984 es va transformar en Teresa de Jesús, en una sèrie que va obrir-li les portes de la televisió per sempre. Un any després, ja cantava revista a 'La comedia musical española' i presentava gales de Cap d'Any. Calvo no dubta: "La més completa artista del segle XX a Espanya".
Als 80 i 90, Concha va ser la reina de les privades. Va baixar l'escala infinita de Chicho Ibáñez Serrador cantant "Mamá, quiero ser artista", va tenir el seu propi xou a Telecinco amb 'Querida Concha' i va fer riure diumenges sencers amb 'Encantada de la vida' a Antena 3. Va rebutjar 'Farmacia de Guardia', però després va trencar esquemes a 'Compañeros', 'Motivos personales' (com la mala malíssima Aurora Acosta) i fins i tot a 'Las chicas del cable'. I qui no recorda el bulo de 'Sorpresa, sorpresa' amb la mermelada i el gos? Un escàndol que ella mateixa va desmuntar amb elegància: "Todo es mentira".
I quan semblava que ho havia fet tot, va rellevar Carmen Sevilla a 'Cine de barrio' amb 71 anys i la mateixa vitalitat de sempre. Robert Calvo ens emociona recordant l'última entrevista de Concha a l'emissora, quan, amb bastó i dificultats per caminar, es va aixecar i va cantar "Chica ye-yé" com si tingués 20 anys. Una lliçó d'humilitat i talent que segueix brillant en cada record, en cada cançó, en cada "no es cierto, ángel de amor". Escolta la secció sencera a Nits de ràdio i deixa't contagiar per aquesta energia inesgotable.