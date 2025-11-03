ondacero.es
Nits de ràdio

32:25 MIN

Concha Velasco, la showgirl eterna que va conquerir la tele

Concha Velasco
  • 32:25 MIN

Concha Velasco, la showgirl eterna que va conquerir la tele

NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

compartir
Concha Velasco, la showgirl eterna que va conquerir la tele

Qui va ser la primera Doña Inés a Televisió Espanyola? Com va passar de monja a cabaretera en un any? I per què va rebutjar ser la farmacèutica de 'Farmacia de Guardia'? Robert Calvo repassa la trajectòria imparable de Concha Velasco a la secció Telebrities de Nits de Ràdio.

En Robert Calvo entra a l'estudi com un huracà de records i ens porta directament als anys 60, quan una jove Conchita Velasco debutava a TVE amb 'Don Juan Tenorio' al costat de Paco Rabal. Blanc i negre, un sol canal, i ella ja deixant-nos bocabadats recitant versos d'amor boig. Però això només era l'inici: als 70 va omplir 'Estudio 1' amb obres com 'Marea Baja' o 'Las brujas de Salem', i el 1984 es va transformar en Teresa de Jesús, en una sèrie que va obrir-li les portes de la televisió per sempre. Un any després, ja cantava revista a 'La comedia musical española' i presentava gales de Cap d'Any. Calvo no dubta: "La més completa artista del segle XX a Espanya".

Als 80 i 90, Concha va ser la reina de les privades. Va baixar l'escala infinita de Chicho Ibáñez Serrador cantant "Mamá, quiero ser artista", va tenir el seu propi xou a Telecinco amb 'Querida Concha' i va fer riure diumenges sencers amb 'Encantada de la vida' a Antena 3. Va rebutjar 'Farmacia de Guardia', però després va trencar esquemes a 'Compañeros', 'Motivos personales' (com la mala malíssima Aurora Acosta) i fins i tot a 'Las chicas del cable'. I qui no recorda el bulo de 'Sorpresa, sorpresa' amb la mermelada i el gos? Un escàndol que ella mateixa va desmuntar amb elegància: "Todo es mentira".

I quan semblava que ho havia fet tot, va rellevar Carmen Sevilla a 'Cine de barrio' amb 71 anys i la mateixa vitalitat de sempre. Robert Calvo ens emociona recordant l'última entrevista de Concha a l'emissora, quan, amb bastó i dificultats per caminar, es va aixecar i va cantar "Chica ye-yé" com si tingués 20 anys. Una lliçó d'humilitat i talent que segueix brillant en cada record, en cada cançó, en cada "no es cierto, ángel de amor". Escolta la secció sencera a Nits de ràdio i deixa't contagiar per aquesta energia inesgotable.

Te puede gustar

Ariadna Belver cuadrada app

Lideratges

OCP - Gente viajera ROW

Gente viajera Catalunya

En bones mans Row

En bones mans

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer