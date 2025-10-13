17:37 MIN
Com educar els infants amb respecte i límits clars
La criança positiva destaca la importància d'establir límits clars per guiar els infants sense perdre el respecte.
Els pares han d’exercir un lideratge respectuós que combini amabilitat i fermesa.
Fomentar una autoestima sana evita caure en l’egocentrisme i capacita els infants per a una vida adulta sana.
La criança positiva guanya terreny com un estil d’educació que combina respecte, diàleg i límits clars. “Som els líders emocionals dels nostres fills, que no tenen l’experiència que tenim nosaltres”, ha explicat Lee Lima, autora del llibre Fills educats en la criança positiva, en una entrevista al programa Nits de ràdio, d’Onda Cero Catalunya Aquest enfocament busca acompanyar els infants de 3 a 9 anys en el seu desenvolupament, ajudant-los a adquirir habilitats per a la vida.
La infància es pot entendre com un “petit laboratori” on els nens aprenen a enfrontar-se als reptes de la vida, segons apunta Lima. Aquest procés implica ensenyar-los a dialogar, negociar i arribar a acords, habilitats essencials per a la vida adulta. “Si en un repte amb el meu fill de tres anys perdo els nervis, quin model estic ensenyant?”, reflexiona l’experta, destacant la importància de mantenir la calma i ser un exemple coherent.
Un dels pilars de la criança positiva és fomentar una autoestima sana, lluny de l’egocentrisme. “No es tracta d’un ‘jo contra tu’, sinó d’un ‘jo amb tu’”, explica l’autora, posant èmfasi en la necessitat de valorar els infants sense invalidar-los quan hi ha desacords. Aquest enfocament ajuda els nens a sentir-se segurs i capaços, sense caure en actituds narcisistes.
La criança positiva també alerta sobre els perills de les etiquetes. Tant les positives com les negatives poden limitar el potencial dels infants. “Una persona pot mostrar més habilitats per a les matemàtiques o les lletres, però això no vol dir que no pugui desenvolupar altres capacitats”, assegura Lima. Evitar aquestes etiquetes permet als nens explorar les seves habilitats sense condicionaments.
L’enfocament posa el focus en el procés d’aprenentatge més que en els resultats. “Podem tenir molts desacords perquè la convivència no és fàcil, però una cosa és tenir punts de vista diferents i una altra és restar valor a la persona”, subratlla l’autora. Això implica alentar els infants a aprendre dels errors i motivar-los perquè confiïn en les seves capacitats.
La primera infància, especialment els primers cinc anys, és crucial per establir les bases de la personalitat, segons la psicologia d’Alfred Adler, citada per Lima. “Les famílies que tenen fills petits tenen un tresor”, afirma, animant els pares a aprofitar aquesta etapa per educar amb amabilitat i fermesa, preparant els infants per a una vida en comunitat i amb habilitats socials sòlides.
