07:22 MIN “Recuérdame Podcast” amb Jose Codina

A la secció comunicació i màrqueting, en motiu del l’estrena del nou podcast “Recuérdame Podcast” parlem amb Jose Codina, President i fundador de l’Associació Recuérdame el Principio de la desconexión

L’Associació Recuérdame el Principio de la Desconexión ha estrenat la primera temporada de “Recuérdame Podcast” amb Ariadna Belver que consta de 4 entrevistes on hi participen malalts, familiars, advocats, metges, cossos de seguretat, psicòlegs, entre d’altres i la primera hi participa l’autora Carme Elías. Els podcasts es podrán escoltar per YouTube, Spotify i Ivoox.