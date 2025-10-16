08:30 MIN
De la recerca a la realitat: 15 projectes de la UB que transformen el coneixement en impacte
La Universitat de Barcelona ha rebut més d’1,3 milions d’euros per impulsar quinze projectes innovadors destinats a apropar la recerca al sector productiu. A través de la Fundació Bosch i Gimpera, la UB consolida el seu lideratge en transfe-rència de coneixement amb iniciatives que abasten àmbits tan diversos com la sa-lut, l’alimentació, la sostenibilitat, els nous materials o les tecnologies digitals. Aquests projectes, finançats en el marc dels Ajuts d’Indústria del Coneixement 2025 del Departament de Recerca i Universitats, volen transformar el coneixe-
