El dissabte, 22 de novembre, se celebra arreu del món el Dia Internacional del Supervivent a la Mort per Suïcidi. Un dia per donar veu i espai a totes aquelles persones que continuen vivint després d’haver perdut algú estimat per suïcidi. Un dia per reconèixer el dolor, però també la força i el coratge de qui, malgrat tot, sobreviu. Segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’any 2024 es van registrar a l’Estat es-panyol 3.846 morts per suïcidi. Són xifres encara pendents de consolidar, però que confirmen que el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort no natural al país.