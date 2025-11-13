07:51 MIN
"Antoni Cañete: liderant la batalla contra la morositat"
La Comissió Europea ha decidit mantenir a la seva agenda de treball per al 2026 el Reglament contra la morositat, una norma clau per garantir els pagaments en termini i acabar amb una pràctica que fa anys que castiga les pimes: els retards de pagament tant per part de grans cor-poracions com d’administracions públiques. Aquesta decisió no ha estat fàcil. Arriba després de setmanes de pressió i de reunions a Brussel·les amb dirigents europeus, en un context en què alguns governs i grans lobbies intentaven frenar la proposta.
Per tractar aquest tema, avui al Lideratges parlem amb Antoni Cañete, president de la Plata-forma Multisectorial contra la Morositat i president de Pimec.
