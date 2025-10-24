La dama blanca 1x02: Pequeños caminantes

En el Parque Nacional Monteverde, un grupo de niños desaparece misteriosamente durante una excursión escolar. La búsqueda se intensifica cuando Aurora, una experta en la zona, se une al equipo de rescate.
Mientras tanto, Lucas, un joven con un pasado oscuro, es interrogado por su conocimiento sobre la leyenda de la Dama Blanca, una entidad que supuestamente secuestra a los niños. A medida que la búsqueda avanza, las tensiones aumentan y las leyendas locales cobran vida, desafiando la lógica y la razón.
¿Podrán encontrar a los niños antes de que sea demasiado tarde? ¿Es la Dama Blanca una simple leyenda o una amenaza real?
Créditos
- Dirección:
Enrique Videla
Miguel Ángel Expósito
Víctor Blanco
- Guion:
Enrique Videla
- Reparto:
Ana Isabel Rodríguez: Aurora
Sergio Liébana: Lucas
Alejandro García ‘Peyo’: Briones
José Ángel Fuentes: Garmendia
Coral Balas: Camila
Luis Ignacio González: Pascual
Emma Cifuentes: Madre superiora
Paca González: Hermana Alba
Álvaro Ramos: Periodista
Julio López: Narrador
Pablo Irles: Monitor
Raúl Lara: Juguete
Pablo Adán: Pastor secta Niña Santa
Elena Rey: Niña Santa
Javier Bañas: Pascual joven
Alma Naranjo: Matrona
Jara Luna: Parturienta, Niña Josefina
Melania Marcos: Niño Martín
Laura Martínez: Niña Javiera
Borja Fdez. Sedano: Niño Martín + Niño caló
Eduardo Bosch: Piloto helicóptero (cap 02) + Policía coche patrulla (cap 06) + Policía (cap 08) + Policía (cap 10)
Dave Rogers: Policía (cap 01) + Policía base helicópteros (cap 06) + Policía cementerio (cap 10) + Turista británico (cap 04)
Antonio Abenójar: Hombre (cap 01) + Hombre Youtube (cap 03) + Hombre (cap 08)
Luis Aspe: Experto TV (cap 01) + Trabajador cementerio (cap 10)
Licia Alonso: Voces ambientes
Gustavo Risueño: Voces ambientes
Juan Navarro: Voces ambientes
Marisa Marciel: Voces ambientes
Eva Raya: Voces ambientes
Alberto Robleño: Voces ambientes
Carlos Colmenero: Voces ambientes
Bernardo Corral: Voces ambientes
- Diseño de sonido Mr. Peaks
Álex Escutia
Alfonso Sanz
- Sonorización
Álex Escutia
Alfonso Sanz
- Técnicos de grabación
Carlos Colmenero
Alberto Robleño
- Producción Mr. Peaks
Bernardo Corral
Lucía Rodríguez
- Producción Sonora:
Miguel Ángel Expósito
Víctor Blanco