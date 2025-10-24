PODCAST | THRILLER

La dama blanca 1x02: Pequeños caminantes

En la cabaña de Aurora, Lucas está nervioso. Aurora, temerosa de perder la oportunidad de averiguar lo que realmente ocurrió con su hija, decide seguirle el juego y no informar su presencia a la policía.

Onda Cero Podcast

Madrid |

En el Parque Nacional Monteverde, un grupo de niños desaparece misteriosamente durante una excursión escolar. La búsqueda se intensifica cuando Aurora, una experta en la zona, se une al equipo de rescate.

Mientras tanto, Lucas, un joven con un pasado oscuro, es interrogado por su conocimiento sobre la leyenda de la Dama Blanca, una entidad que supuestamente secuestra a los niños. A medida que la búsqueda avanza, las tensiones aumentan y las leyendas locales cobran vida, desafiando la lógica y la razón.

¿Podrán encontrar a los niños antes de que sea demasiado tarde? ¿Es la Dama Blanca una simple leyenda o una amenaza real?

Créditos

  • Dirección:

Enrique Videla

Miguel Ángel Expósito

Víctor Blanco

  • Guion:

Enrique Videla

  • Reparto:

Ana Isabel Rodríguez: Aurora

Sergio Liébana: Lucas

Alejandro García ‘Peyo’: Briones

José Ángel Fuentes: Garmendia

Coral Balas: Camila

Luis Ignacio González: Pascual

Emma Cifuentes: Madre superiora

Paca González: Hermana Alba

Álvaro Ramos: Periodista

Julio López: Narrador

Pablo Irles: Monitor

Raúl Lara: Juguete

Pablo Adán: Pastor secta Niña Santa

Elena Rey: Niña Santa

Javier Bañas: Pascual joven

Alma Naranjo: Matrona

Jara Luna: Parturienta, Niña Josefina

Melania Marcos: Niño Martín

Laura Martínez: Niña Javiera

Borja Fdez. Sedano: Niño Martín + Niño caló

Eduardo Bosch: Piloto helicóptero (cap 02) + Policía coche patrulla (cap 06) + Policía (cap 08) + Policía (cap 10)

Dave Rogers: Policía (cap 01) + Policía base helicópteros (cap 06) + Policía cementerio (cap 10) + Turista británico (cap 04)

Antonio Abenójar: Hombre (cap 01) + Hombre Youtube (cap 03) + Hombre (cap 08)

Luis Aspe: Experto TV (cap 01) + Trabajador cementerio (cap 10)

Licia Alonso: Voces ambientes

Gustavo Risueño: Voces ambientes

Juan Navarro: Voces ambientes

Marisa Marciel: Voces ambientes

Eva Raya: Voces ambientes

Alberto Robleño: Voces ambientes

Carlos Colmenero: Voces ambientes

Bernardo Corral: Voces ambientes

  • Diseño de sonido Mr. Peaks

Álex Escutia

Alfonso Sanz

  • Sonorización

Álex Escutia

Alfonso Sanz

  • Técnicos de grabación

Carlos Colmenero

Alberto Robleño

  • Producción Mr. Peaks

Bernardo Corral

Lucía Rodríguez

  • Producción Sonora:

Miguel Ángel Expósito

Víctor Blanco

