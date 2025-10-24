La dama blanca 1x01: Los perdidos 

En el primer episodio nos adentramos en el misterio de la desaparición de cinco niños en el Parque Nacional Monteverde. La historia comienza con una serie de mensajes de voz entre Aurora Ochoa y su hija Camila, quien está de excursión con sus amigos cerca del lago. La comunicación se corta abruptamente, y pronto se descubre que los niños han desaparecido sin dejar rastro.
Diez años después, Aurora, ahora guardabosques, encuentra a un joven desorientado y desnudo en el parque. El joven, que se identifica como Lucas, afirma haber sido secuestrado por una figura espectral conocida como la "Mujer de Blanco". A medida que Aurora intenta obtener más información, Lucas revela detalles inquietantes sobre su cautiverio y la presencia de otros niños en una cueva oculta.
La tensión aumenta cuando Lucas menciona a Camila, sugiriendo que ella y los otros niños aún podrían estar vivos. Aurora se enfrenta a la difícil tarea de discernir la verdad entre las alucinaciones de Lucas y la posibilidad de que su hija aún esté en peligro. El episodio culmina con una llamada de alerta a todos los guardabosques para intensificar la búsqueda en el sector del Lago Espejo.
