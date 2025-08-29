Cuchara de palo1x12 | Sergio Ávila "Aprendí a hablar con las plantas para restablecer su equilibrio
En el último episodio de la primera temporada de Cuchara de Palo, viajamos a la Ribera del Duero para charlar con Sergio Ávila, enólogo de Bodegas Cruz de Alba. Un desafío familiar le llevó a explorar la homeopatía, al ver como su hija mejoraba, se preguntó: si esto funciona en las personas, ¿por qué no en las plantas?. No trata sus viñedos con química, sino que busca restablecer su equilibrio natural para que la planta sane por sí misma. Sergio nos cuenta cómo ha aprendido a "hablar" con las viñas para interpretar sus necesidades. Una filosofía pionera en España que se traduce en vinos más saludables y con un profundo respeto por el entorno.