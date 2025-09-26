podcast | gastronomía

Cuchara de palo 2x04 | Beatriz Robles: "En los envases de productos de alimentación aplica la máxima dime de lo que presumes y te diré de lo que careces"

Esta semana nos acompaña la tecnóloga de alimentos y dietista-nutricionista Beatriz Robles. En este capítulo, hablamos con ella sobre las claves a tener en cuenta a la hora de leer una etiqueta en el supermercado para que no nos den gato por liebre. Nos enseña a diferenciar entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente, algo clave para no desperdiciar comida, y nos descubre los fallos de higiene más comunes que cometemos en la cocina. Analiza también el movimiento realfooding y desmonta el sistema Nutri-Score como único baremo para tomar decisiones de compra saludables.

Anna Riera

Madrid |

