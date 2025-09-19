Cuchara de palo 2x03 | Carlos Cerdán: La herencia de los 'hippies del pueblo' y el vino como activismo
Esta semana viajamos a Fuenteálamo, Albacete, para conversar con Carlos Cerdán, uno de los hermanos al frente de Bodegas Cerrón. Formado como biotecnólogo, Carlos defiende que la esencia del vino no está en la ciencia, sino en la cultura y las personas que cuidan la tierra. Una charla sobre recuperar la memoria oral de una comarca, defender el territorio de la despoblación y preservar un patrimonio genético único en el corazón de La Mancha.