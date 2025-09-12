Cuchara de palo 2x02 | El mito olvidado de la Boqueria: ¿Quién fue Ramon Cabau?
Fue un dandi, un agricultor, un genio y, según el periodista Marc Casanovas, "un barcelonés tan ilustre como Miró". Esta semana en Cuchara de Palo, descubrimos la increíble historia de Ramon Cabau, el ‘alma de la Boqueria’ y protagonista del libro ‘Una òpera gastronòmica’.
Junto a su autor, Marc Casanovas, exploramos cómo este visionario revolucionó la cocina catalana sin saber cocinar y por qué la ciudad que lo encumbró lo condenó al olvido. Un viaje a la vida y muerte de un personaje fascinante que eligió el mercado más famoso del mundo como escenario para su acto final.