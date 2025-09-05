Cuchara de palo 2x01 | Juanjo León y Anna García: “Cuando te haces vegano pasas una época de enfado y rabia”
Esta semana en "Cuchara de Palo", Anna Riera conversa con los creadores del Vegan Fest de Terrassa, el festival vegano al aire libre más grande de Europa. En esta charla, exploramos por qué el veganismo es mucho más que una simple dieta; es una filosofía con pilares éticos, sociales y ambientales que busca transformar nuestra relación con el planeta. Juanjo León y Anna García, sus fundadores, desmontan los mitos más comunes: ¿es caro, aburrido o faltan nutrientes? Una conversación abierta tanto para la comunidad convencida como para los "veg-curiosos".
Analizamos cómo ha evolucionado el movimiento y hacia dónde se dirige el futuro de la alimentación vegetal y de un estilo de vida que cada vez gana más adeptos.