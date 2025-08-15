Cuchara de palo 1x11 | Betu Martínez de Serielizados, recomienda las series sobre gastronomía que no te puedes perder y las novedades que vienen
En este episodio Betu Martínez, codirector del festival y la revista Serielizados, reflexiona sobre la relación cada vez más estrecha entre la gastronomía y la ficción televisiva. Confirma en primicia que Álex de la Iglesia prepara una serie sobre Ferran Adrià, protagonizada por Eduard Fernández y basada en el libro Los aprendices del hechicero. Además, TV3 trabaja en paralelo en otra miniserie sobre la historia de El Bulli, producida por Minoría Absoluta. Durante la conversación, recomienda dos joyas de la ficción gastronómica japonesa —Makanay y Kantaro—, comparte su top 3 de series imprescindibles, y habla de su faceta como restaurador en Barcelona y cantante de Tiemei, su banda de electrónica que está a punto de lanzar nuevo EP.