Atando cabos 2x30: Y a estas alturas, lo de los dos Estados

Se vuelve a recurrir a un debate viejo y consabido. El de los dos Estados. Israel y Palestina. La historia de un fracaso. Los hechos. Los intentos de paz desde la creación de Israel en 1948 hasta la actualidad pasando por los acuerdos de Oslo. De cómo Palestina y los países árabes siempre han deseado la destrucción de Israel, y de cómo el uso de la fuerza desmedida de Israel ha pulverizado cualquier intento de Palestina de sobrevivir. La historia breve, en fechas, de un fracaso histórico

Juan de Dios Colmenero

