Atando cabos 2x29: Los casi 500 asesores de Moncloa
Este es un asunto en el que no ha escatimado Pedro Sánchez desde que accedió al poder y llegó al Palacio de la Moncloa: el rodearse de las personas que fuera necesario. Y casi duplicar el numero de asesores en todas las áreas. Con el PP en Moncloa, desde el Gobierno sacaba pecho del adelgazamiento del personal en Palacio. Casi alardeaba de austeridad gubernamental mientras se adelgazaba casi a limite el personal. Pero llegó Sánchez y se fue al otro extremo. Que por asesores no sea. Actualmente Moncloa dispara su cifra de asesores hasta los 471 efectivos. Era el titular hace pocas semanas del diario el Confidencial que recogía cifras oficiales del Ministerio de la Función Pública. Incluye los departamentos de Presidencia del Gobierno del ministerio de la Presidencia, pero se trata de la mayor cifra de asesores acumulada por un Gobierno democrático en España. De acuerdo con los registros de personal de la Secretaría de Estado de Función Pública, nunca antes un presidente del Gobierno había tenido a su disposición a tantos asesores.