PODCAST | ACTUALIDAD

Atando cabos 2x28: La conexión venezolana de la trama de Ábalos y Cerdán

Esta semana hemos comenzado a conocer algunos datos del sumario por corrupción que permanece en gran parte bajo secreto y que más preocupa al Gobierno. El más extenso, el más complejo y el que puede realmente remover los cimientos de la estabilidad del Ejecutivo: El de la trama de hidrocarburos.

Juan de Dios Colmenero

Madrid |

Esta semana hemos comenzado a conocer algunos datos del sumario de los sumarios. El que instruye e investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

La causa por la que ingresó en su momento en prisión el nexo corruptor de la trama, Víctor de Aldama, y por el que posteriormente salió de prisión tras colaborar con la Justicia, y entregar datos, documentos, pruebas de la supuesta comisión de delitos.

Un sumerio que puede desembocar en conexión directa de la trama de Koldo, Ábalos, Cerdán con el régimen venezolano.

Un sumario que investiga el fraude a través del petróleo de Venezuela.

Un sumario que puede contemplar, según algunos testimonio, la financiación irregular del Partido socialista, a nivel internacional y en el ámbito nacional.

Un sumario que podría implicar a otros aforados, y otros cargos y ex altos cargos de gobiernos socialistas.

A la espera de varias comisiones rogatorias que está esperado el juez de distintos países extranjeros. A la espera de nuevos informes de la UCO. Del sumario de la trama de hidrocarburos que conecta la corrupción en España con el Venezuela y el régimen de Maduros, hemos comenzado a conocer detalle esta semana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer