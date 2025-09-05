PODCAST | ACTUALIDAD

Atando cabos 2x27: El espejismo de los Presupuestos

Comenzaba el curso político y lo hacia de una manera algo extraña: Sánchez presentando una suerte de Pacto de Estado ante la emergencia climática y consecuencia de los incendios forestales . Y Feijoo reuniendo a su dirección y Comité Ejecutivo en Aranjuez. Lo de hablar de Pactos de Estado a estas alturas. Y sobre todo: lo de ofrecer un Pacto de Estado sin ni siquiera consultarlo mínimamente antes con aquellos con los que quieres alcanzar ese acuerdo, es algo que nace muerto. Y el que lo propone lo sabe. No en vano, aquello de “hay que levantar un muro frente a la oposición de la derecha” que dijo Pedro Sánchez en su discurso de investidura de esta ultima legislatura, es algo que ha hecho mucho daño.

Juan de Dios Colmenero

Madrid |

Una de las cosas de lo que más se ha hablado esta primera semana del curso político es y se seguirá siendo los Presupuestos Generales del Estado. O mejor dicho de los NO Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno, en una suerte de política y argumentario de ficción, ha puesto la maquinaria en marcha para aparentar que presenta Presupuestos, aunque finalmente no los presente. Y esto es así porque, aunque digan y aseguren que presentaran los Presupuestos ( el propio Sánchez lo dijo esta semana en la entrevista con Pepa Bueno en TVE. )

La pregunta es ¿a quién? ¿ante quién?¿ dónde presentaran esos Presupuestos? No es lo mismo presentar las Cuentas en el Registro del Congreso para su debate y votación, que presentar el anteproyecto de Ley un Consejo de Ministros e instar a los grupos a negociar…

Con esta ultima versión, el Gobierno se ahorraría una votación, y una hipotética derrota en la Ley más importante de las que pueda tener y aprobar un Gobierno. Pero es una especie de trampa.

Un espejismo de Presupuestos. Para poder decir que lo has presentado, aunque en realidad no lo presenten. Esto ya lo hizo el Gobierno en el anterior ejercicio. Y es la hipótesis que actualmente siguen barajando

