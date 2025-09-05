Atando cabos 2x27: El espejismo de los Presupuestos

Una de las cosas de lo que más se ha hablado esta primera semana del curso político es y se seguirá siendo los Presupuestos Generales del Estado. O mejor dicho de los NO Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno, en una suerte de política y argumentario de ficción, ha puesto la maquinaria en marcha para aparentar que presenta Presupuestos, aunque finalmente no los presente. Y esto es así porque, aunque digan y aseguren que presentaran los Presupuestos ( el propio Sánchez lo dijo esta semana en la entrevista con Pepa Bueno en TVE. )

La pregunta es ¿a quién? ¿ante quién?¿ dónde presentaran esos Presupuestos? No es lo mismo presentar las Cuentas en el Registro del Congreso para su debate y votación, que presentar el anteproyecto de Ley un Consejo de Ministros e instar a los grupos a negociar…

Con esta ultima versión, el Gobierno se ahorraría una votación, y una hipotética derrota en la Ley más importante de las que pueda tener y aprobar un Gobierno. Pero es una especie de trampa.

Un espejismo de Presupuestos. Para poder decir que lo has presentado, aunque en realidad no lo presenten. Esto ya lo hizo el Gobierno en el anterior ejercicio. Y es la hipótesis que actualmente siguen barajando