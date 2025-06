Atando cabos 2x20: Ferraz en la cloaca de Leire, esa persona de la que usted me habla

Leire Díez, la fontanera del PSOE y de Moncloa, ha pasado a ser entre los dirigentes socialista “esa persona de la que usted me habla”. Ya no pronuncian ni su nombre.

Pero Leire es la persona supuestamente de confianza de Santos Cerdán, el actual secretario de organización del PSOE que está bajo investigación de la Unidad Central de la Guardia Civil ( UCO). Leire se presentó el pasado martes en la sede socialista de Ferraz, despachó durante casi dos horas con el director de los servicios jurídicos del partido y salió diciendo que se había dado de baja y que convocaba una rueda de prensa para el día siguiente.

Era evidente el pacto. Evaluaron durante esas dos horas de reunión el control de daños. Vieron pros y contras, diseñaron una estrategia para que amabas partes salieran lo menos lesionadas posible.

La dirección del PSOE, acorralada, no podía hacer otras cosa. Se le abrió un expediente, pero sabían que a Leire no se le podía tocar, ni mucho menos expulsar del partido. Era la encargada de hacer ese tipo de cosas que no tiene explicación y de las que sólo se puede enterar un círculo muy cerrado, y próximo al numero 1, o al número 2.

Había que parar a Aldama. Había que atar corto a Ábalos y a Koldo. Había que utilizar a la Fiscalía para prometer cosas que quizá no estaban a su alcance… os sí. Había que hacer dosieres, de guardias civiles, policías, jueces, fiscales y periodistas para que, desde las cloacas, se tuviera

El caso Leire, que es una subcarpeta del caso Ábalos y del caso Aldama sólo acaba de empezar. Nadie se cree que la fontanera no conserve una copia del pendrive que entregó a Santos para utilizarlo en caso de no ser discretamente recolocada con sueldo público en un plazo de tiempo razonable.

El caso fontanera acaba de empezar. Pero ya ha estallado una tubería en el sótano: una ramificación llega siempre a la planta noble. Aldama, por su parte, ha prometido otro serial de los que hacen temblar a más de uno… y hasta ahora todo lo que ha dicho Aldama se ha cumplido