PODCAST

Amistad 2x11: Rosa Montero y Valeria Palmeiro

En este episodio reunimos a Rosa Montero, reconocida escritora y periodista, y a Valeria Palmeiro, artista que firma como Coco Dávez. Dos mujeres muy talentosas y de generaciones diferentes. Con ellas exploramos un tema que ha resultado crítico en nuestras indagaciones sobre la amistad: si la admiración es un requisito indispensable, y si puede existir un vínculo profundo sin que medie la admiración. Esta conversación fue la última de las setenta y cinco que tuvimos, y es el resultado de una sobremesa con la que clausuramos la fase de indagación que dio lugar a nuestro ensayo sobre la amistad.