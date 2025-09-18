PODCAST

Amistad 2x11: Rosa Montero y Valeria Palmeiro

En este episodio reunimos a Rosa Montero, reconocida escritora y periodista, y a Valeria Palmeiro, artista que firma como Coco Dávez. Dos mujeres muy talentosas y de generaciones diferentes. Con ellas exploramos un tema que ha resultado crítico en nuestras indagaciones sobre la amistad: si la admiración es un requisito indispensable, y si puede existir un vínculo profundo sin que medie la admiración. Esta conversación fue la última de las setenta y cinco que tuvimos, y es el resultado de una sobremesa con la que clausuramos la fase de indagación que dio lugar a nuestro ensayo sobre la amistad.

Onda Cero Podcast

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer