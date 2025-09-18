PODCAST

Amistad 2x08: Rosario Mendoza

En este episodio conversamos con Rosario Mendoza, que durante muchos años tuvo un conocido anticuario en Madrid. Nos habla de la relación especial que allí se tejía con los clientes: un lugar donde la compra rara vez era inmediata y donde las visitas se alargaban entre tazas de té, pastas y charlas sobre los objetos… o sobre la vida misma. Rosario recuerda también cómo, en los últimos meses de sus vidas, algunas personas gravemente enfermas acudían a su tienda para compartir un café y un poco de compañía, en una amistad inesperada y desinteresada, a las puertas de la muerte.