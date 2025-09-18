PODCAST

Amistad 2x04: David Otero

En este episodio conversamos con David Otero, músico que desde la adolescencia ha hecho de la música su vida profesional y que alcanzó pronto el éxito con El Canto del Loco. Con él exploramos cómo la amistad puede expresarse en un lenguaje no verbal, el de la música, capaz de unir a personas de culturas y lenguas distintas. También hablamos de cómo ese mismo espacio compartido se vuelve frágil cuando los egos intentan imponerse y quiebran los lazos dentro de una banda. Una reflexión sobre la música, el rock and roll y la amistad como fuerza que une —y a veces separa— a quienes la comparten.