Amistad 2x03: Laura Riñón y Marta Fernández

En este episodio nos acompañan Laura Riñón, escritora y librera al frente de la mítica Amapolas en octubre, y Marta Fernández, escritora y periodista de larga trayectoria. Amigas muy cercanas, conversamos con ellas sobre esas amistades que se encienden de repente y desaparecen casi al mismo tiempo: encuentros en un avión, en un taxi, lo que llaman espejismos supersónicos. Vínculos fugaces que invitan a preguntarse si también pueden existir amistades verdaderas que, aun siendo efímeras, nos dejan una huella duradera.