Amistad 2x02: Antonio Lucas

En este episodio conversamos con Antonio Lucas, poeta, periodista y escritor, que reflexiona sobre dos territorios muy distintos de la amistad. Por un lado, los amigos del estar: aquellos que nos acompañan desde la juventud, antes de que nos definiéramos en el mundo. Por otro, los amigos de la profesión: esos ante los que sentimos la necesidad de estar a la altura y con quienes se abre inevitablemente un espacio de competitividad. Dos ámbitos que rara vez se mezclan, pero que terminan definiendo quiénes somos: en reposo, con los amigos de la infancia y la primera juventud, frente a los que no necesitamos aparentar nada; y, con cierta tensión, con los amigos del mundo del arte, a los que admiramos y de quienes deseamos también la admiración recíproca, lo que nos obliga a mostrarnos siempre en nuestro mejor momento, inspirados y ágiles.