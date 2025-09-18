PODCAST

Amistad 2x01: Pablo Purón

En este episodio hablamos con Pablo Purón, miembro del colectivo de artistas urbanos Boa Mistura, que nació de una amistad de pupitre en la Alameda de Osuna y terminó transformando barrios enteros en todo el mundo, desde Guadalajara hasta Johannesburgo. La suya es una historia de amigos que empezaron dibujando juntos en clase, siguieron con grafitis en las paredes de su barrio y descubrieron que podían darle color, dignidad y esperanza a comunidades enteras. Una amistad que se convirtió en proyecto de vida, y que también les obligó a aprender a convivir, a trabajar codo con codo y a dejarse espacio para resolver sus propios conflictos.