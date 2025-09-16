PODCAST | DERECHOS DIGITALES

Título: El becario: los derechos no se jubilan

La Carta de Derechos Digitales no deja atrás a nadie, por eso incluye que “se fomentará y facilitará el acceso de las personas mayores a los entornos digitales y su uso y la capacitación para el mismo”. ¿Estamos dejando de lado a los más veteranos a la hora de diseñar soluciones digitales? ¿Cómo podemos ayudar a las personas mayores a confiar en las nuevas tecnologías y a defender sus derechos en este nuevo entorno?

ondacero.es

Madrid |

Iñigo Navarro Mendizábal, profesor ordinario de Derecho Civil en ICADE, experto en responsabilidad civil, IA y derecho privado; y Luisa Alli, directora general de Fundación Hermes y directora adjunta a Presidencia de Fundación Telefónica, proponen, entre otras cosas, convertir la ayuda de los más jóvenes a sus abuelos en una causa.

'El algoritmo que sabía demasiado' es una iniciativa del Observatorio de Derechos Digitales, impulsado por la Fundación Hermes en colaboración con Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Además, cuenta con el respaldo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos NextGenerationEU.

__________________

La producción sonora de este episodio corre a cargo del equipo de La Propagadora.

Dirige y presenta, Txema Valenzuela.

Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las dicen y no representan necesariamente la postura del Observatorio de Derechos Digitales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer