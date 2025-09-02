VOTA ¿Cree que la quita de la deuda es para solucionar la financiación autonómica o que el gobierno se garantice el apoyo de los independentistas catalanes?

ENCUESTAVOTA ¿Cree que la quita de la deuda es para solucionar la financiación autonómica o que el gobierno se garantice el apoyo de los independentistas catalanes?Participa en la encuesta de informativos. ondacero.es Madrid | 02.09.2025 11:22 ENCUESTA ¿Cree que la quita de la deuda es para... Solucionar la financiación autonómicaque el gobierno se garantice el apoyo de los independentistas catalanesVotar6%Solucionar la financiación autonómica93%que el gobierno se garantice el apoyo de los independentistas catalanesver resultados volver a la encuesta ¡Gracias por tu voto!