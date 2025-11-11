VOTA ¿Cree que en España debe reabrirse, como en otros países de la Unión el debate sobre el servicio militar obligatorio?

ENCUESTA

¿Cree que en España debe reabrirse, como en otros países de la Unión el debate sobre el servicio militar obligatorio?

Madrid |

¿Cree que en España debe reabrirse, como en otros países de la Unión el debate sobre el servicio militar obligatorio?

  • 77%
  • 22%No

El Gobierno de Bélgica comenzó a enviar desde el pasado viernes 149.000 cartas por correo a todos los jóvenes de 17 años del país para informarles de la posibilidad de hacer en 2026 un servicio militar voluntario de un año, remunerado con 2.000 euros netos al mes.

Así lo anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken, del partido nacionalista flamenco N-VA, el pasado sábado, en un mensaje en la red social X en el que indicó: "Ayer se enviaron 149.000 cartas. Se anima a todos los jóvenes de 17 años del país a unirse a las fuerzas armadas en general y a participar en el servicio militar voluntario de un año en particular".

¿Cree que en España se podría plantear algo similar?

